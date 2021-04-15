Son dakika haberleri | Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Veli Altınkaya son yolculuğuna uğurlandı
Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin - Haberler | Güncel
Gelen son dakika haberlerine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden Kayseri Gazeteciler Cemiyeti (KGC) Başkanı Veli Altınkaya toprağa verildi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden Kayseri Gazeteciler Cemiyeti (KGC) Başkanı Veli Altınkaya toprağa verildi.
Altınkaya için Hulusi Akar Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Törene, Altınkaya'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Savruk, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, MHP İl Başkanı Serkan Tok, siyasi partilerin temsilcileri, ilçe belediye başkanları, gazeteciler ile sevenleri katıldı.
Altınkaya'nın cenazesi İl Müftüsü Şahin Güven'in kıldırdığı namazın ardından aile mezarlığında toprağa verildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin