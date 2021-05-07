Son dakika haberleri! Kayseri emniyetinin aldığı tedbirler trafik kazalarını azalttı
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Son dakika haberleri! Kayseri emniyetinin aldığı tedbirler trafik kazalarını azalttı

Son dakika haberleri! Kayseri emniyetinin aldığı tedbirler trafik kazalarını azalttı
Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Kayseri Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce kentte alınan tedbirler sonucunda 2021 yılının ocak-nisan döneminde meydana gelen ölümlü trafik kazaları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44 azaldı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce kentte alınan tedbirler sonucunda 2021 yılının ocak-nisan döneminde meydana gelen ölümlü trafik kazaları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44 azaldı.

AA muhabirinin İl Emniyet Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki trafik kazalarının nedenleri arasında yüzde 40 ile ilk sırada yer alan hız ihlali ve yüzde 14 ile ikinci sırada yer alan kavşak kural ihlalinin önüne geçebilmek amacıyla, başta ana güzergahlar olmak üzere cadde, sokak ve bulvarlarda birçok önemli tedbir alıyor.

Kocasinan ve Osman Kavuncu bulvarları gibi trafiğin yoğun olduğu güzergahlarda sürekli seyir halinde bulunan ekipler, sürücüler üzerinde yakalanma algısı oluşturularak, kural ihlallerinin ve kaza riskinin en aza indirilmesi amacıyla çalışmalar yapıyor.

Hız ihlali kaynaklı kazaların önüne geçebilmek için video kameralı radar ekiplerince de denetimler yapılarak, hız alışkanlıklarının değiştirilmesine çalışılıyor.

Bunun yanı sıra Kent Güvenlik Yönetim Sistemi üzerinden, özellikle cep telefonu kullanımını önlemek ve emniyet kemeri kullanımını artırmak amacıyla trafik kuralı ihlallerine gerekli cezai işlem uygulanıyor.

Trafiğin yoğun olduğu zamanlarda, özellikle sabah ve akşam saatlerinde ana arterler ile kavşaklarda sürücülerin daha dikkatli seyretmeleri amacıyla ekip ve yaya devriyeler de görevlendiriliyor.

Ölümlü ve yaralanmalı kazaların önüne geçmek amacıyla yapılan çalışmalara drone ile gerçekleştirilen denetimlerle de önemli katkı sağlanıyor.

Sürücülerin ve yayaların daha dikkatli davranmalarını sağlayarak, kural ihlallerini engelleyip kazaların önüne geçmek amacıyla da kavşaklarda ve yaya geçitlerinde trafik ekipleri tarafından bilgilendirici broşürler dağılıyor.

Trafik ve yol güvenliği kültürünün erken yaşta kazandırılması için çocuklara yönelik gerçekleştirilen eğitim faaliyetleri de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla EBA TV ile çevrim içi olarak sürdürülüyor.

Geçen yıl ocak-nisan döneminde 9 ölümlü trafik kazasının meydana geldiği şehir içi yollarda, alınan tedbirler sayesinde bu yılın aynı aylarında 4 ölümlü trafik kazası oldu. 2019 yılında 2 bin 301 olan yaralanmalı trafik kazası ise alınan tedbirlerle 2020 yılında yüzde 14 azaldı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce yapılan denetim ve çalışmalar kapsamında ölümlü trafik kazalarında geçen yılın ocak-nisan dönemine göre yüzde 44'lük düşüş sağlanmış oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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