Son dakika haberleri! Kayseri'den kısa kısa Son dakika haberleri... Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi 2. Uygulama Etabı'nın temel atma çalışmasına katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi 2. Uygulama Etabı'nın temel atma çalışmasına katıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilgili yöneticiler ve yüklenici firma yetkilileriyle Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ile temel atma çalışmasını inceleyen Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarihinin en prestijli projelerinden Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi'nde çalışmaların planlandığı şekilde sorunsuz yürütüldüğünü ifade etti.

Projenin tamamında yaklaşık 350 bin metrekarelik inşaat alanında bir azaltmaya gittiklerini kaydeden Büyükkılıç, 216 daire, 13 iş yeri, 180 araçlık yeraltı otoparkı bulunan ve kapalı otoparkla birlikte toplam 45 bin metrekare inşaat alanı bulunan 2. etabın temelinin hayırlı ve uğurlu olması temenni etti.

Büyükkılıç ayrıca, 2. uygulama etabı hak sahipleri için gelecek günlerde 2 blok yapım ihalesinin de yapılacağını aktardı.

Melikgazi'de salça günleri başlıyor

Melikgazi'de, vatandaşların kışlık ihtiyaçlarının karşılaması için başlatılan "Melikgazi Salça Günleri" hazırlıkları tamamlandı.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, birlik ve beraberliğin pekiştiği etkinlikte aynı zamanda bir kültürün de yaşatıldığını ifade etti.

Etkinlik kapsamında belediye olarak vatandaşlara alanı tahsis ettiklerini belirten Palancıoğlu, "Bu işler için gerekli olan kazan ve tuzu ücretsiz veriyoruz. Aynı zamanda ücretsiz domates ve biber çekme makinesini de alanda hazır bulunduruyoruz. 21-27 Ağustos tarihlerinde Mimarsinan Evliyalar Bölgesinde ve 29 Ağustos-06 Eylül tarihlerinde Belsin Kocatepe Mahallesi'nde gerçekleşecek olan 'Melikgazi Salça Günleri'ne kışlık salça hazırlığınızı yapmanız için bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Palancıoğlu, kışlık hazırlıklarını yapmak isteyen vatandaşların belediyenin ilgili telefonundan randevu alabileceklerini sözlerine ekledi.

Yalçın'dan bilinçli tarım teşviki

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, kırsal mahallelerde bilinçli tarım yapılmasına yönelik faaliyetler kapsamında Kamber Mahallesi'nde bulunan bir elma bahçesini ziyaret etti.

Burada 7 yıldır çeşitli cinslerde 10 bin elma fidanı yetiştiren çiftçi Tuncay Gökdemir ile buluşan Yalçın, ekonomiye katkısından dolayı tebrik etti.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Ürker ve belediye meclis üyelerinin de katıldığı ziyarette Yalçın, bilinçli tarımın önemine dikkat çekti.

Araziye ve iklime uygun yapılan tarımsal faaliyetleri destekleyen Yalçın, ilçede verimli tarımın yapılmasına öncülük etmeye devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA