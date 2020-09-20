Son dakika haber: Uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı
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Son dakika haber: Uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı

Son dakika haberleri... Kayseri'de yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı.

20.09.2020 01:49 | Son Güncelleme: 20.09.2020 02:09

Kayseri'de yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, çalışma kapsamında bir süre devam eden teknik ve fiziki takibin ardından 5 ayrı adrese ve bir araca operasyon düzenledi.

472 gram metamfetamin, 2 tabanca ve 50 bin 793 liranın ele geçirildiği operasyonda M.E, S.Y, S.D, M.Ö, S.S, B.K, H.Ç, M.B. ve A.C. gözaltına alındı.

Emniyet sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen 9 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Son dakika haber: Uyuşturucu operasyonunda 9 kişi tutuklandı

Kaynak: AA

AA Editörü - Sercan Küçükşahin
Sercan Küçükşahin
AA Editörü
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