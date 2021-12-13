Son dakika haberleri! Kayseri'deki uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 10 Aralık Cuma günü uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik Kocasinan ilçesi Fevzioğlu Mahallesi'nde 20 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 50 şüpheliden 15'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 12'si ise adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı.

Özel harekat ve çevik kuvvet ekiplerinden oluşan 350 polis ile yapılan operasyonda gözaltına alınan 35 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

AA / Murat Asil - Son Dakika Haberleri

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