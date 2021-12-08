Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yangın çıktı - Haberler
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Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yangın çıktı

AA / Ergün Haktanıyan - Haberler | Güncel

Kayseri'de kesin korunacak hassas alan ilan edilen Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yangın çıktı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de kesin korunacak hassas alan ilan edilen Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yangın çıktı.

Yeşilhisar, Develi ve Yahyalı ilçeleri arasında yer alan, 250'den fazla kuş türüne konaklama, üreme ve beslenme imkanı sağlayan Sultan Sazlığı'nda alevler yükseldi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler, arazinin balçık olması nedeniyle yangının çıktığı alana ulaşmakta zorlandı.

İtfaiye ekiplerinin önlem aldığı bölgede söndürme çalışması devam ederken, yangının çıkış nedeni de araştırılıyor.

Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yangın çıktı

Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yangın çıktı

Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yangın çıktı

Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yangın çıktı

Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yangın çıktı

Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yangın çıktı

Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yangın çıktı

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AA / Ergün Haktanıyan - Son Dakika Haberleri

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