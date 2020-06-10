Son dakika haberleri... Kayseri'deki FETÖ'yü aktif hale getirme iddiası davası
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Son dakika haberleri... Kayseri'deki FETÖ'yü aktif hale getirme iddiası davası

Son dakika haberleri: Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nı (FETÖ/PDY) İç Anadolu Bölgesi'nde yeniden aktif hale getirmeye çalıştıkları iddiasıyla 9'u tutuklu 26 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Son dakika haberleri... Kayseri'deki FETÖ'yü aktif hale getirme iddiası davası
10.06.2020 16:41 | Son Güncelleme: 10.06.2020 16:54

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nı (FETÖ/PDY) İç Anadolu Bölgesi'nde yeniden aktif hale getirmeye çalıştıkları iddiasıyla 9'u tutuklu 26 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar, bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında tutuksuz sanıklar duruşmaya katılmadı, sanık yakınları ve basın mensupları salona alınmadı.

Örgüt üyeliği suçlamasını reddeden sanıklar, masum olduklarını öne sürerek tahliyelerini istedi.

Tutuklu sanıkların mevcut durumunun devamına karar veren mahkeme heyeti, savcının mütalaasını hazırlaması için duruşmayı erteledi.

İddianameden

FETÖ'ye bağlılığı devam ettirme, örgütü ayakta tutma, üyeleri ve ailelerine maddi manevi yardımda bulunma amacıyla Kayseri ve çevre illerde yapılanma içine girdikleri iddia edilen 11'i tutuklu 26 sanık hakkında iddianame hazırlanmıştı. Davanın 3 gün süren ilk duruşmasında, tutuklu 2 sanık tahliye edilmişti.

Sanıkların "silahlı terör örgüne üye olmak" suçundan cezalandırılmalarının istendiği 260 sayfalık iddianamede, "Topladıkları paraları, dosyada bulunan birtakım şüphelilerin desteğiyle Kayseri, Sivas, Yozgat, Nevşehir, Ankara ve Konya gibi illerde örgüt kapsamında tutuklu bulunan veya yargılama sonucu tahliye olan örgüt üyelerinin kendilerine veya yakınlarına, her daim yanlarında olduklarını bilmeleri amacıyla organize bir şekilde dağıtıyorlar." ifadesi yer almıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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