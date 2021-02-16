Son dakika haberleri! Yangın çıkan metruk evdeki 2 köpek kurtarıldı
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Son dakika haberleri! Yangın çıkan metruk evdeki 2 köpek kurtarıldı

16.02.2021 11:33 | Son Güncelleme: 16.02.2021 12:32

Bir son dakika haberine göre Kayseri'de yangın çıkan metruk evde bulunan ve dövüştürüldüğü iddia edilen pitbull cinsi 2 köpek kurtarılarak, barınağa götürüldü.

Kayseri'de yangın çıkan metruk evde bulunan ve dövüştürüldüğü iddia edilen pitbull cinsi 2 köpek kurtarılarak, barınağa götürüldü.

Merkez Melikgazi ilçesi 30 Ağustos Mahallesi Seda Sokağı'nda atıl durumdaki müstakil bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangını söndüren ekipler, evin bir odasında ve avlusunda bağlı halde 2 köpek bulunca belediye görevlilerine haber verdi.

Ekipler, yasak ırk kapsamına giren pitbull cinsi 2 köpeği Melikgazi Belediyesinin barınağına götürdü.

Mahallede yaşayan Osman Doğan, AA muhabirine, metruk evde madde bağımlılarının kaldığını belirterek, bu kişilerin zaman zaman köpek dövüştürdüğünü öne sürdü.

Doğan, "Mahalle bakkalımız yangını görünce itfaiyeye haber vermiş. Köpeklerin kurtarılmasına sevindik." dedi.

Son dakika haberleri! Yangın çıkan metruk evdeki 2 köpek kurtarıldı
Son dakika haberleri! Yangın çıkan metruk evdeki 2 köpek kurtarıldı
Son dakika haberleri! Yangın çıkan metruk evdeki 2 köpek kurtarıldı
Son dakika haberleri! Yangın çıkan metruk evdeki 2 köpek kurtarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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