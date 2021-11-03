Son dakika haberleri | Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı - Haberler
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Son dakika haberleri | Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

Son dakika gündem haberi... Kayseri'de polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki bir ikamette uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine adrese operasyon düzenledi, D.Ç, Ü.M. ve Ş.Ş'yi gözaltına aldı.

Şüphelilere ait otomobilde yapılan aramada pompalı tüfek, 3 tabanca ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 48 bin lira ile direksiyonun altındaki gizli bölmede 613,93 gram sentetik uyuşturucu, 15,3 gram esrar ve uyuşturucu içerikli 3 hap, 2 hassas terazi ele geçirildi.

Ekipler, şüphelilerin uyuşturucu satışına ilişkin tuttuğu hesap çetelesini de buldu.

Öte yandan bir rezidans odasına düzenlenen operasyonda sırt çantasında 100 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen Ü.M. de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Son Dakika Haberleri
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