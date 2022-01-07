Son dakika haberleri: Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı - Haberler
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Son dakika haberleri: Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Son dakika haberleri: Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
AA / Murat Asil - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Kayseri'de düzenlenen operasyonda uyuşturucu içerikli 375 hap ele geçilirdi, bir zanlı gözaltına alındı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen operasyonda uyuşturucu içerikli 375 hap ele geçilirdi, bir zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanların tespitine yönelik çalışma kapsamında, Melikgazi ilçesinde bir ikamete operasyon düzenledi.

Operasyonda 48 gram metamfetamin, uyuşturucu içerikli 375 hap, 2 hassa terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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AA / Murat Asil - Son Dakika Haberleri

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