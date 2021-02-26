Son dakika haberleri... Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
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Son dakika haberleri... Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

26.02.2021 12:43 | Son Güncelleme: 26.02.2021 12:46
Son dakika haberleri... Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Son dakika gelişmesine göre Kayseri'de bir araçta yapılan aramada 130 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de bir araçta yapılan aramada 130 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen asayiş faaliyetleri kapsamında, Yahyalı ilçesinde F.T. ve H.T'nin de içerisinde bulunduğu araçta arama yapıldı.

Aramada 130 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemeleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin

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