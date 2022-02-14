Son dakika haberleri... Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Haberler
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Son dakika haberleri... Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

AA, Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
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Son dakika haberleri... Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi: Kayseri'nin Develi ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Develi ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, jandarma ekipleri uyuşturucu ticareti yapanların tespitine yönelik çalışmalarda 2 zanlının üst ve araç aramasında 200 gram esrar ve öğütme aleti ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan M.U. ve A.A'nın jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel

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