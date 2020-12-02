Son dakika haberleri! Kayseri'de uyuşturucu operasyonları: 7 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri! Kayseri'de uyuşturucu operasyonları: 7 gözaltı

02.12.2020 10:33 | Son Güncelleme: 02.12.2020 10:36
Son dakika haberleri! Kayseri'de uyuşturucu operasyonları: 7 gözaltı

Gelen son dakika haberlerine göre Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik başlattığı çalışma kapsamında 3 adrese operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 185 gram uyuşturucu madde, 2 tabanca, 2 bıçak, kama ile kullanıma hazır uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Giderek korkunç bir hal alıyor! Salgının başından bu yana böylesi Türkiye'de ilk kez oldu
Giderek korkunç bir hal alıyor! Salgının başından bu yana böylesi Türkiye'de ilk kez oldu
Güzel oyuncu mini etekli pozlarını paylaştı, beğeni butonu çöktü
Güzel oyuncu mini etekli pozlarını paylaştı, beğeni butonu çöktü
Hayvanat bahçesine baskın yapan polis, gördüğü manzara karşısında yıkıldı
Hayvanat bahçesine baskın yapan polis, gördüğü manzara karşısında yıkıldı

Polis ekiplerince gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

İlgili Haberler

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
Son dakika haberi! Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Son dakika haberi! Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Son dakika haberi | Kütahya'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
Son dakika haberi | Kütahya'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Arınç Halife Hafter Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sezen Aksu Acun Ilıcalı İbrahim Büyükak Diego Armando Maradona
Spor Falcao Fatih Terim Şenol Güneş Samet Aybaba Abdullah Avcı
Tüm Haberler Bursa Çocuk Aralık Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Kayseri'de uyuşturucu operasyonları: 7 gözaltı - Kayseri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.12.2020 10:37:51. #1.14#
title