Son dakika haberleri! Kayseri'de uyuşturucu operasyonları: 7 gözaltı
02.12.2020 10:33 | Son Güncelleme: 02.12.2020 10:36
Gelen son dakika haberlerine göre Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik başlattığı çalışma kapsamında 3 adrese operasyon düzenledi.
Operasyonlarda 185 gram uyuşturucu madde, 2 tabanca, 2 bıçak, kama ile kullanıma hazır uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
Polis ekiplerince gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan