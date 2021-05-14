Son dakika haberleri... Kayseri'de trafik kazasında 2 kardeşten biri öldü, diğeri yaralandı

Son dakika gündem haberi: Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kardeşten biri öldü, diğeri yaralandı.

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kardeşten biri öldü, diğeri yaralandı.

Oğuzhan K. (21) yönetimindeki 38 AC 020 plakalı otomobil, Ömerhacılı mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada Oğuzhan K. hayatını kaybetti, araçta bulunan kardeşi Fetih K. (15) ise yaralandı.

Ambulansla Sarıoğlan Devlet Hastanesine kaldırılan Fetih K, ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Oğuzhan K'nin cesedi ise yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya