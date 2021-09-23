Son dakika haberleri... Kayseri'de trafik kazasında 1 kişi öldü

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Dikme Mahallesi yakınlarında sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen otomobil ile tır çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerini jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kazada C.A.K. hayatını kaybetti, yaralanan 4 kişi de hastaneye kaldırıldı.