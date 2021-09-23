Son dakika haberleri... Kayseri'de trafik kazasında 1 kişi öldü
AA / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Dikme Mahallesi yakınlarında sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen otomobil ile tır çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerini jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Kazada C.A.K. hayatını kaybetti, yaralanan 4 kişi de hastaneye kaldırıldı.
İşinize ne ile ulaşım sağlıyorsunuz?— Haberler.com (@Haberler) September 21, 2021
AA / Müzahim Zahid Tüzün - Son Dakika Haberleri