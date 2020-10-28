Son dakika haberleri: Kayseri'de trafik kazası: 4 yaralı
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Son dakika haberleri: Kayseri'de trafik kazası: 4 yaralı

28.10.2020 20:11 | Son Güncelleme: 28.10.2020 20:14
Son dakika haberleri: Kayseri'de trafik kazası: 4 yaralı

Son dakika gündem haberi... Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Mehmet Y. idaresindeki 06 ENK 86 plakalı otomobil, Erkilet Bulvarı'nda Mehmet S. yönetimindeki 38 ABY 848 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan Mehmet S'nin kullandığı otomobil, refüjdeki ağaca çarparak durdu.

Yaralanan sürücüler ile araçlardaki 2 kişi ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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