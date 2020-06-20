Son dakika haberleri... Kayseri'de trafik kazası: 3 yaralı
Son dakika güncel haberi... Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
20.06.2020 20:53 | Son Güncelleme: 20.06.2020 20:58
Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Şahin Yılmaz'ın kullandığı 58 NS 109 plakalı otomobil Pınarbaşı-Kahramanmaraş yolunun 15'inci kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.
Kazada sürücü ve araçta bulunan Mehmet Yılmaz ile Adem Özcan yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA