Son dakika haberleri | Kayseri'de terör operasyonunda 8 zanlı gözaltına alındı
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Son dakika haberleri | Kayseri'de terör operasyonunda 8 zanlı gözaltına alındı

21.01.2021 16:17 | Son Güncelleme: 21.01.2021 16:20
Son dakika haberleri | Kayseri'de terör operasyonunda 8 zanlı gözaltına alındı

Son dakika haberlerine göre Kayseri'de terör örgütleri bünyesinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 8 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı.

Kayseri'de terör örgütleri bünyesinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 8 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütleri bünyesinde faaliyet gösterdikleri belirlenen yabancı uyruklu zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Düzenlenen operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Aramalarda ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.

Şüphelilerden 5'inin terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPD, 3'ünün ise terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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