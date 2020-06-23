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Son dakika haberleri... Kayseri'de tarla günü etkinliği düzenlendi

Son dakika haberlerine göre Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği (TSÜAB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yılmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinin kullanılamayacak alanların bile değerlendirilmesi gerektiğinin önemini ortaya çıkardığını belirtti.

Son dakika haberleri... Kayseri'de tarla günü etkinliği düzenlendi
23.06.2020 16:53 | Son Güncelleme: 23.06.2020 17:40

Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği (TSÜAB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yılmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinin kullanılamayacak alanların bile değerlendirilmesi gerektiğinin önemini ortaya çıkardığını belirtti.

Kayseri Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Talas ilçesi Çatakdere Mahallesi'nde tarla günü etkinliği düzenlendi. Etkinlikte, önceki yıllarda nadasa bırakılan yaklaşık 30 dönümlük tarla değerlendirilerek ekilen yem bezelyesi ve Macar fiği hasat edildi.

Kayseri Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, kaba yem ihtiyacının karşılanması ve çiftçileri bilinçlendirmek için farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.

Bu kapsamda tarla günü etkinliği düzenlediklerini belirten Şahin, nadasa bırakılacak alanlarda yetiştirilebilecek en iyi ürünlerin başında yem bezelyesi ve Macar fiğinin geldiğini aktardı.

Bu ürünlerin protein ve vitamin açısından faydalı olduğunu dile getiren Şahin, "Nadasa bırakılan her metrekarenin ekonomiye kazandırılması lazım. Çiftçiler bu ürünleri hayvanlarına yedirdikleri zaman farkı görecekler. Önümüzdeki süreçte ortak çalışma kapsamında çiftçilere yem bitkisi desteği yapılacak." diye konuştu.

"Gelecek için umut veren bir çalışma"

TSÜAB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yılmaz ise pandemi süreci ile üretimin ne kadar kutsal ve önemli olduğunun farkına varıldığına dikkati çekti.

İthalat düşüncesinin yanlış olduğunun anlaşıldığını vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Yeni tip koronavirüs süreci kullanılamayacak alanların bile mutlaka değerlendirilmesi gerektiğinin önemini ortaya kondu. Hayvancılığın gelişmesi için ihtiyaç duyulan kaba yem açığının karşılanması amacıyla burada bir çalışma yapıldı. Gelecek için umut veren bir çalışma. Hayvancılığın gelişmesi, gelecek neslin gıda ihtiyacı, tohumculuk için atılmış önemli bir adım. İnşallah bu çalışmalar artarak devam eder."

Talas Belediyesi Başkan Vekili Murat İlhan da hayvancılık ve tarım konusunda çeşitli çalışmalarının olduğunu, banyolu koyun kırpma, taş toplama ve kompost karışım makinesinin çiftçinin hizmetine sunulduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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