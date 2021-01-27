Son dakika haberleri | Kayseri'de silahlı kavga: 1 yaralı
27.01.2021 11:39 | Son Güncelleme: 27.01.2021 11:42
Son dakika haberine göre Kayseri'nin İncesu ilçesinde silahlı kavgada bir kişi yaralandı.
Kayseri'nin İncesu ilçesinde silahlı kavgada bir kişi yaralandı.
Örenşehir Mahallesi'nde aralarında husumet bulunduğu belirtilen Zekeriya K. (32) ile Ahmet Ç. ve Hakkı Bilal Ö. tartıştı.
Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Zekeriya K. silahla yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Kayseri Şehir Hastanesine kaldırdı.
Jandarma, Ahmet Ç. ve Hakkı Bilal Ö'yü gözaltına aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün