Son dakika haberleri: Kayseri'de sağanak sele neden oldu
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Son dakika haberleri: Kayseri'de sağanak sele neden oldu

İhlas Haber Ajansı / Ali Göç - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Kayseri'de sağanak sele neden oldu Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde sağanak yağışın ardından sel meydana geldi.

Kayseri'de sağanak sele neden oldu

KAYSERİ - Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde sağanak yağışın ardından sel meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeşilköy Mahallesi'nde yoğun yağışın ardından sel meydana geldi. Sel suları mahalle yolunda tahribata neden olurken, mahalleye ulaşım kapandı. Yahyalı Belediyesi ekipleri de, kapanan yolu açmak için çalışma başlattı.

Son dakika haberleri: Kayseri'de sağanak sele neden oldu
Son dakika haberleri: Kayseri'de sağanak sele neden oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Göç

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