Kayseri'de polisin 'dur' ihtarına uymayan 2 kişi yakalandı - Haberler
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Kayseri'de polisin 'dur' ihtarına uymayan 2 kişi yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KAYSERİ'de 'dur' ihtarına uymayıp otomobille kaçmaya çalışan 2 kişi, polisin takibiyle yakalandı.

KAYSERİ'de 'dur' ihtarına uymayıp otomobille kaçmaya çalışan 2 kişi, polisin takibiyle yakalandı. Otomobilde bir miktar uyuşturucu ile tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendiği bir otomobili takibe aldı. Ekiplerin, Kocasinan Bulvarında durdurmaya çalıştığı otomobildeki 2 kişi, 'dur' ihtarına uymayıp kaçmaya başladı. Yaklaşık yarım saat süren takip sonucu otomobilin sürücüsü Melikgazi ilçesi Nişan Sokakta kaza yaptı. Polis, sürücü Ş.A.C. ile yanındaki O.C.'yi yakaladı. Otomobilde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ile tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, polis merkezine götürüldü.

Kayseri'de polisin 'dur' ihtarına uymayan 2 kişi yakalandı

Kayseri'de polisin 'dur' ihtarına uymayan 2 kişi yakalandı

Kayseri'de polisin 'dur' ihtarına uymayan 2 kişi yakalandı

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