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Son dakika haberleri... Kayseri'de PKK/KCK operasyonunda bir kişi tutuklandı

AA, Ramazan Kaya - Güncel
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Son dakika haberleri... Kayseri'de PKK/KCK operasyonunda bir kişi tutuklandı

Son dakika haberleri: Kayseri'de terör örgütü PKK/KCK operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de terör örgütü PKK/KCK operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK/KCK içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen H.Y'yi, adresine düzenledikleri operasyonda gözaltına aldı.

Şüphelinin evinde yapılan aramada, örgütsel paçavralar ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

AA / Ramazan Kaya - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, Terör, PKK, Güncel, Haber

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