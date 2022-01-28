Son dakika haberleri... Kayseri'de PKK/KCK operasyonunda bir kişi tutuklandı
AA, Ramazan Kaya - Güncel
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Son dakika haberleri: Kayseri'de terör örgütü PKK/KCK operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.
KAYSERİ (AA) - Kayseri'de terör örgütü PKK/KCK operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK/KCK içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen H.Y'yi, adresine düzenledikleri operasyonda gözaltına aldı.
Şüphelinin evinde yapılan aramada, örgütsel paçavralar ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
AA / Ramazan Kaya - Güncel