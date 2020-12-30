Son dakika haberleri: Kayseri'de otopark yüzünden çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri: Kayseri'de otopark yüzünden çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

30.12.2020 14:27 | Son Güncelleme: 30.12.2020 15:02

Son dakika 3. sayfa haberi... Kayseri'de otopark yüzünden çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı Otopark kavgası yüzünden dükkan komşusunun elemanını tabanca ile vurdu Kayseri'de 2 komşu esnaf arasında çıkan otopark kavgasında, esnaflardan biri komşusu ve elemanını tabanca ile yaraladı.

Kayseri'de otopark yüzünden çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Otopark kavgası yüzünden dükkan komşusunun elemanını tabanca ile vurdu

KAYSERİ - Kayseri'de 2 komşu esnaf arasında çıkan otopark kavgasında, esnaflardan biri komşusu ve elemanını tabanca ile yaraladı.

Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesi Hastane Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, emlakçılık yapan K.T. ile medikalci olan dükkan komşusu T.A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine K.T., üzerinde bulunan tabanca ile iş yeri komşusunu T.A. ile yanında çalışan A.C.'ye ateş ederek olay yerinden kaçtı. Ateş edilmesi sonucunda A.C. bacağından yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından A.C. ve T.A hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kaçan şahıs için arama çalışması başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberleri: Kayseri'de otopark yüzünden çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
Son dakika haberleri: Kayseri'de otopark yüzünden çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
Son dakika haberleri: Kayseri'de otopark yüzünden çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
Son dakika haberleri: Kayseri'de otopark yüzünden çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EREN KAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Gülben Ergen Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Arda Turan Ersun Yanal Rıza Çalımbay Arda Kardeşler
Tüm Haberler Türk Ocak Maltepe Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Kayseri'de otopark yüzünden çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı - Haberler 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.12.2020 15:02:41. #1.14#
title