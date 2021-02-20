Son dakika haberleri... Kayseri'de otomobille polisten kaçmaya çalışan ehliyetsiz sürücü ile 3 kişi kovalamaca sonucu yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri... Kayseri'de otomobille polisten kaçmaya çalışan ehliyetsiz sürücü ile 3 kişi kovalamaca sonucu yakalandı

20.02.2021 22:23 | Son Güncelleme: 20.02.2021 22:26
Son dakika haberleri... Kayseri'de otomobille polisten kaçmaya çalışan ehliyetsiz sürücü ile 3 kişi kovalamaca sonucu yakalandı

Son dakika haberleri... Kayseri'de otomobille polisten kaçmaya çalışan ehliyetsiz sürücü ile 3 kişi kovalamaca sonucu yakalandı.

Kayseri'de otomobille polisten kaçmaya çalışan ehliyetsiz sürücü ile 3 kişi kovalamaca sonucu yakalandı.

Melikgazi ilçesinde uygulama yapan ekipler, 38 AAV 217 plakalı otomobili durdurmak istedi.

İhtara uymayarak kaçan İ.T'nin (26) kullandığı otomobil, Kalpaklıoğlu Caddesi'nde durduruldu.

Sürücüye "Dur" ihtarına uymamak, ehliyetsiz araç kullanmak ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten ceza kesildi.

Otomobilde bulunan üç kişi için de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden tutanak tutuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Muharrem İnce Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Fahrettin Koca
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Cem Yılmaz İrem Derici
Spor Erol Bulut Ünal Karaman Osman Özköylü Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Mart İzmir Yangın İtfaiye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Kayseri'de otomobille polisten kaçmaya çalışan ehliyetsiz sürücü ile 3 kişi kovalamaca sonucu yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.2.2021 22:26:25. #1.15#
title