Son dakika haberleri... Kayseri'de otomobille polisten kaçmaya çalışan ehliyetsiz sürücü ile 3 kişi kovalamaca sonucu yakalandı

Son dakika haberleri... Kayseri'de otomobille polisten kaçmaya çalışan ehliyetsiz sürücü ile 3 kişi kovalamaca sonucu yakalandı.

Kayseri'de otomobille polisten kaçmaya çalışan ehliyetsiz sürücü ile 3 kişi kovalamaca sonucu yakalandı.

Melikgazi ilçesinde uygulama yapan ekipler, 38 AAV 217 plakalı otomobili durdurmak istedi.

İhtara uymayarak kaçan İ.T'nin (26) kullandığı otomobil, Kalpaklıoğlu Caddesi'nde durduruldu.

Sürücüye "Dur" ihtarına uymamak, ehliyetsiz araç kullanmak ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmekten ceza kesildi.

Otomobilde bulunan üç kişi için de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden tutanak tutuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan