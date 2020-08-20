Son dakika haberleri | Kayseri'de orman yangınına helikopterli müdahale Son dakika gelişmesine göre Kayseri'nin Develi ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin ve yangın söndürme helikopterinin müdahalesi ile söndürüldü.

Kayseri'nin Develi ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin ve yangın söndürme helikopterinin müdahalesi ile söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Kulpak Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederken, bir yangın söndürme helikopteri de yangını söndürmek için havalandı. Kocasinan ilçesine bulunan Yamula Barajı'ndan ve Develi ilçesine bağlı Soysallı Mahallesi'nde bulunan Büğüleyen Pınarları'ndan su alan yangın söndürme helikopteri, yangına müdahale etti. Çıkan yangın ekiplerin yoğun çalışması sonucu söndürüldü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA