Son dakika haberleri | Kayseri'de Nakliyeciler Sitesi'ndeki yangında zarara uğrayanlara destek sözü

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, çıkan yangında 10 dükkan ve 3 tırın kullanılamaz hale geldiği Nakliyeciler Sitesi'nde incelemelerde bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, Nakliyeciler Sitesi'ndeki yangında zarar gören tırların tamir edildiği iş yerlerinin bulunduğu garajı inceledi.

Esnafa geçmiş olsun dileklerini ileten Büyükkılıç, yangın günü sabaha kadar itfaiyeden gerekli bilgileri aldıklarını belirtti.

Olayda can kaybının yaşanmamasının önemini vurgulayan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Elbette onların sıkıntısını giderecek, mağdur etmeden, yasal çerçevede yapılması gerekenin yapılmasını sağlamak, sosyal sorumluluk mantığı içerisinde bizlerin görevidir. İnsanların sıkıntısını paylaşmak olmazsa olmazımız. Arkadaşlarımız gerekli değerlendirmeleri yapıyorlar. Buradaki dükkanlarımızın süreç içerisinde yenilenmesi yaklaşımı söz konusu. Yakışanı neyse, dükkanlarımız yapılacak, yasal çerçevede katkı sağlanabiliyorsa sağlanacak. Tüm esnaf kardeşlerimize geçmiş olsun. Allah beterinden korusun."

Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesi'ndeki Nakliyeciler Sitesi'nde tırların tamir edildiği iş yerlerinin bulunduğu alanda, dün gece henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşlar sonucu söndürdüğü yangında 10 dükkan ve 3 tır kullanılamaz hale gelmişti.