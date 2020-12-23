Son dakika haberleri! Kayseri'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika haberleri! Kayseri'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü

23.12.2020 20:47 | Son Güncelleme: 23.12.2020 20:50
Son dakika haberleri! Kayseri'de müstakil evde çıkan yangın söndürüldü

Gelen son dakika haberine göre Kayseri'de müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdalesiyle söndürüldü.

Kayseri'de müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdalesiyle söndürüldü.

Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Bor Sokak'taki müstakil bir evden dumanların yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İçeride kimsenin olmadığı belirlenen yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin

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