Son dakika haberleri... Kayseri'de mobilya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika haberleri... Kayseri'de mobilya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

23.12.2020 22:23 | Son Güncelleme: 23.12.2020 22:23
Son dakika haberleri... Kayseri'de mobilya fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberi... Kayseri'de itfaiye ekiplerince söndürülen mobilya fabrikasındaki yangın hasara neden oldu.

Kayseri'de itfaiye ekiplerince söndürülen mobilya fabrikasındaki yangın hasara neden oldu.

Melikgazi ilçesi Organize Sanayi Bölgesi 23. Cadde'deki bir mobilya fabrikasının elyaf deposundan dumanların yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Olay yerine Organize Sanayi Bölgesi ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ile polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla söndürülen yangın hasara neden oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin

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