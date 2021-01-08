Son dakika haberleri: Kayseri'de metruk binada çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika haberleri: Kayseri'de metruk binada çıkan yangın söndürüldü

08.01.2021 17:39 | Son Güncelleme: 08.01.2021 17:42
Son dakika haberleri: Kayseri'de metruk binada çıkan yangın söndürüldü

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Mimarsinan Mahallesi Göksu Sokak'ta, dört katlı metruk binanın bodrum katından duman çıktığını fark edenler itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Polis ekipleri yangının çıkış sebebini araştırıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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