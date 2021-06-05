Son dakika haberleri: Kayseri'de menfeze sıkışan ineği itfaiye kurtardı
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Son dakika haberleri: Kayseri'de menfeze sıkışan ineği itfaiye kurtardı

Son dakika haberleri: Kayseri'de menfeze sıkışan ineği itfaiye kurtardı
Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde menfeze sıkışan inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde menfeze sıkışan inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çamlıca Mahallesi Suna Yaylası mevkisinde hayvanlarını otlatan Şahin Türköz'e ait bir inek yolun altındaki menfeze sıkıştı.

Durumu fark eden Türköz, olayı Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bildirdi.

Olay yerine giden itfaiye, 2 saat süren çalışma sonucu, ineği sıkıştığı menfezden kurtardı.

Türköz, ineğini kendisine teslim eden ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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