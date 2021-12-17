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Son dakika haberleri... Kayseri'de köpeklerin saldırısında yaralanan çocuk olay anını anlattı

Son dakika haberleri... Kayseri'de köpeklerin saldırısında yaralanan çocuk olay anını anlattı
AA / Hakan Can Şahin - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Kayseri'de 9 yaşındaki Umut Alaca, sokak köpeklerinin kendisine saldırdığı anda büyük korku yaşadığını söyledi.

KOCASİNAN, KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 9 yaşındaki Umut Alaca, sokak köpeklerinin kendisine saldırdığı anda büyük korku yaşadığını söyledi.

Merkez Kocasinan ilçesi Yavuzlar Mahallesi'ndeki evinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Umut Alaca, okuldan eve dönüş yolunda 4 köpeğin saldırısına uğradığını anlattı.

Olay anında çok korktuğunu belirten Umut, "Eve geliyordum. O sırada köpekleri gördüm ve kaçmaya çalıştım. Üstüme saldırdılar. Bir abla beni kurtardı." dedi.

Umut'un babası Ferit Alaca ise büyük bir acıdan sağduyulu vatandaşın yardımı sayesinde kurtulduklarını söyledi.

Belediye yetkililerinden, sokak köpeklerinin toplanması konusunda daha duyarlı olmalarını isteyen Alaca, şöyle devam etti:

"Mahalle arasındaki bu köpek saldırılarından herkes çok şikayetçi. İnşallah bir başkasının evladının başına gelmez. Ansızın o köpekler nasıl geldi, nereden çıktı bilmiyoruz. Şehrin merkezindeyiz. Keşke böyle bir şey olmasaydı. Çok şükür küçük sıyrıklarla atlattık. Köpekler oğlumu bacağından ve sırtından ısırmış. Sağ olsun bir kadın çabuk yetişmiş."

Umut Alaca, dün köpeklerin saldırısından bir kadının yardımıyla kurtulmuş, yaşananlar bir binanın güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

Köpeklerin 9 yaşındaki kız çocuğuna saldırdığı anlar kamerada

Köpeklerin 9 yaşındaki kız çocuğuna saldırdığı anlar kamerada

AA / Hakan Can Şahin - Son Dakika Haberleri

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