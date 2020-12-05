Son dakika haberleri: Kayseri'de komşularını av tüfeğiyle tehdit etikleri iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri: Kayseri'de komşularını av tüfeğiyle tehdit etikleri iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı

05.12.2020 13:47 | Son Güncelleme: 05.12.2020 13:51
Son dakika haberleri: Kayseri'de komşularını av tüfeğiyle tehdit etikleri iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haber... Kayseri'de aynı binada yaşadıkları komşularını av tüfeğiyle tehdit ettikleri öne sürülen şüpheli ve kız arkadaşı yakalandı.

Kayseri'de aynı binada yaşadıkları komşularını av tüfeğiyle tehdit ettikleri öne sürülen şüpheli ve kız arkadaşı yakalandı.

İddiaya göre, Merkez Melikgazi ilçesi TOKİ Demokrasi Mahallesi 2227. Sokak'ta 4 katlı binanın sakinleri, son katta yaşayan İ.Ç. ve K.S'yi apartman kapısına zarar verdikleri ve gürültü yaptıkları için uyardı.

Uyarıları dikkate almayarak komşularını av tüfeğiyle tehdit eden şüpheliler, daha sonra evlerine çıktı.

Zanlılar, ihbar üzerine olay yerine giden polise evin kapısını açmadı.

İ.Ç. ve K.S'yi kapıyı açmaya ikna edilemeyince özel harekat polisleri çağrıldı.

Evin kapısını kırarak içeri giren ekipler, İ.Ç. ve K.S'yi gözaltına aldı.

Evde yapılan aramada ruhsatsız av tüfeği ve uyuşturucu ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin

İlgili Haberler

Son dakika haberi | Tefecilik yaptıkları iddiasıyla 30 zanlı gözaltına alındı
Son dakika haberi | Tefecilik yaptıkları iddiasıyla 30 zanlı gözaltına alındı
Komşusunun oğlunu silahla yaralayan şüpheli gözaltına alındı
Komşusunun oğlunu silahla yaralayan şüpheli gözaltına alındı
Son dakika haber: Şüpheli araçta pompalı av tüfekleri bulundu
Son dakika haber: Şüpheli araçta pompalı av tüfekleri bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Fuat Oktay Mevlüt Çavuşoğlu Ali Mahir Başarır Adil Karaismailoğlu
Magazin Sezen Aksu İrem Derici Acun Ilıcalı Demet Özdemir
Spor Sörloth Erol Bulut Okan Buruk Sinan Gümüş Necip Uysal
Tüm Haberler Şehit Rusya Aralık Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Kayseri'de komşularını av tüfeğiyle tehdit etikleri iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı - Kayseri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.12.2020 13:57:00. #1.15#
title