Son dakika haberleri! Kayseri'de karton yüklü tır devrildi
Bir son dakika haberine göre Kayseri'de devrilen karton yüklü tırın sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.
23.07.2020 09:29 | Son Güncelleme: 23.07.2020 09:29
Kayseri'de devrilen karton yüklü tırın sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.
Kayseri Kuzey Çevre Yolu'nda Ankara istikametinden Sivas yönüne giden Kemal Altun idaresindeki 46 AAE 339 plakalı karton yüklü tır, Boztepe mevkisinde refüjde bulunan bariyerlere çaparak yan yattı.
Sürücü, kazadan yara almadan kurtuldu.
Olay yerine gelen trafik ekipleri çevre güvenliği alırken araç trafiği kontrollü sağlandı.
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Kaynak: AA