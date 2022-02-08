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Son dakika haberleri | Kayseri'de kapanan futbol kulübünün eski yöneticisinin öldürülmesine ilişkin dava

AA, Ramazan Kaya - Güncel
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Son dakika haberleri | Kayseri'de kapanan futbol kulübünün eski yöneticisinin öldürülmesine ilişkin dava

Son dakika haberine göre Bir dönem Süper Lig'de mücadele eden ve Bölgesel Amatör Lig'e düştükten sonra kapanan 86 yıllık Kayseri Erciyesspor kulübünde mali işlerden sorumlu eski yönetici Ahmet Demir'in, adliye önünde tartıştığı kişi tarafından silahla vurularak öldürülmesine ilişkin davanın görülmesine devam edildi.

KAYSERİ (AA) - Bir dönem Süper Lig'de mücadele eden ve Bölgesel Amatör Lig'e düştükten sonra kapanan 86 yıllık Kayseri Erciyesspor kulübünde mali işlerden sorumlu eski yönetici Ahmet Demir'in, adliye önünde tartıştığı kişi tarafından silahla vurularak öldürülmesine ilişkin davanın görülmesine devam edildi.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık M.A, bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Duruşma savcısı ara mütalaasında mevcut delil durumu nedeniyle M.A'nın tutukluluğunun devamını istedi.

Mahkeme başkanı tarafından söz verilen M.A. ile diğer sanıklar, bir diyecekleri olmadığını belirtti.

Mahkeme heyeti, sanık M.A'nın tutukluluğunun devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Tutuklu sanık M.A. 7 Ocak 2020'de adliye önünde karşılaştığı Ahmet Demir'i (30) aralarında çıkan tartışmanın ardından silahla vurarak yaralamıştı.

Demir, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, M.A. polis tarafından yakalanmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan H.D. A.T. H.D. ve T.H. ile babasını azmettirdiği iddia edilen avukat Ö.A, serbest bırakılmıştı.

AA / Ramazan Kaya - Güncel

Kayseri Erciyesspor, Ahmet Demir, Amatör Lig, Kayseri, Güncel, Haber

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