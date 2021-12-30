Son dakika haberleri... Kayseri'de kaçak kripto para üretimi operasyonunda 6 zanlı yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de kaçak kripto para üretimi yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente kaçak yollardan ekran kartları ve dijital materyaller getirilerek kaçak kripto para üretimi yapıldığı bilgisine ulaştı.

Bu kapsamda belirlenen 7 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 36 ekran kartı, 6 ana kart, 6 ram bellek, 5 USB bellek, 9 güç kaynağı, 37 anakart yuvası, 20 taşınabilir harddisk, 1 tabanca, 180 fişek ve 1 av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Son Dakika Haberleri

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