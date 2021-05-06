Son dakika haberleri! Kayseri'de işçinin üzerine otomobiliyle düşerek ölümüne neden olan sürücüye dava

Bir son dakika haberine göre Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kazı çalışması yapan belediye işçisinin üzerine otomobiliyle düşerek ölümüne neden olan sürücü hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan dava açıldı.