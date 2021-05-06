Son dakika haberleri! Kayseri'de işçinin üzerine otomobiliyle düşerek ölümüne neden olan sürücüye dava
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Son dakika haberleri! Kayseri'de işçinin üzerine otomobiliyle düşerek ölümüne neden olan sürücüye dava

Son dakika haberleri! Kayseri'de işçinin üzerine otomobiliyle düşerek ölümüne neden olan sürücüye dava
Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kazı çalışması yapan belediye işçisinin üzerine otomobiliyle düşerek ölümüne neden olan sürücü hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan dava açıldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kazı çalışması yapan belediye işçisinin üzerine otomobiliyle düşerek ölümüne neden olan sürücü hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan dava açıldı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca sürücü M.A. hakkında hazırlanan iddianame 1. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan dava açılan sanık M.A, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, 13 Mart'ta Mimarsinan Mahallesi Malazgirt Bulvarı'nda bariyer ve şerit çekerek çalışma başlatmış, sürücü M.A. yönetimindeki 38 GR 485 plakalı otomobil bu sırada bariyerleri aşıp çalışma yapılan kanaldaki işçi Ahmet Baykan'ın üzerine düşmüştü.

İşçi olay yerinde hayatını kaybetmiş, kaçan sürücü daha sonra yakalanarak tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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