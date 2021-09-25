İş yerinde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden çocuğun cenazesi
Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesindeki iş yerinde yaşanan patlamada yaralanan 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
KOCASİNAN, KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesindeki iş yerinde yaşanan patlamada yaralanan 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Yeni Sanayi 6152. Sokak'taki oto tamircide, LPG tüpünün patlaması sonucu çıktığı iddia edilen yangında yaralanan Y.D, ambulansla sevk edildiği Kayseri Şehir Hastanesinde,
müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Çocuğun cenazesi, merkez Talas ilçesi Koçcağız Mahallesi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi.
Patlamada yaralanan 2 kişinin tedavisi ise Kayseri Şehir Hastanesi'nde devam ediyor.
Oto tamircide dün akşam saatlerinde meydana gelen patlamada, iş yerinde bulunan 11 yaşındaki Y.D. ile 2 kişi yaralanarak 112 Acil Servis ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı.
İtfaiye ekiplerince yaklaşık yarım saatte söndürülen yangın, hasara da neden olmuştu.