KAYSERİ (AA) - Kayseri'de inşaat bekçisi çalıştığı şantiyenin kulübesinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Demokrasi Mahallesi Turan 1 Caddesi'nde bir inşaatta bekçilik yapan Mustafa Akkoç'tan haber alamayan işçiler kulübeye gitti.

Kulübe kapısının kapalı olduğunu fark eden işçiler, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Polis yardımıyla kulübeye giren sağlık ekipleri, Akkoç'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Akkoç'un cesedi, incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.