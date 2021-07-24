KAYSERİ'DE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA: 7 YARALI

Niğde karayolunda, iki otomobilin kırmızı ışık ihlali nedeniyle çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Niğde karayolunda, iki otomobilin kırmızı ışık ihlali nedeniyle çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 18.10 sıralarında Kayseri- Niğde karayolunun 55'inci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Emre Kutlu yönetimindeki 34 CFY 244 plakalı otomobil kırmızı ışıkta geçerek, Oktay Vural'ın kullandığı 34 KMK 55 plakalı otomobile çarptı. Kazada iki otomobilin sürücüsü ile araçlarda yolcu olarak bulunan Büşra Kutlu, Emel Vural, Sudenaz Vural ile ismi henüz öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

KAZA KAMERADA

Öte yandan, yaşanan trafik kazası bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir otomobil kırmızı ışıkta beklerken Emre Kutlu yönetimindeki 34 CFY 244 plakalı otomobilin kırmızı ışıkta geçerek, Oktay Vural idaresindeki 34 KMK 55 plakalı otomobile çarptığı yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı