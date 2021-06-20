Son dakika haberleri: Kayseri'de iki grup arasında silahlı kavga: 5 yaralı
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Son dakika haberleri: Kayseri'de iki grup arasında silahlı kavga: 5 yaralı

Son dakika haberleri: Kayseri'de iki grup arasında silahlı kavga: 5 yaralı
Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Kayseri'de silahlı kavgada yaralanan Suriye uyruklu 5 kişi tedavi altına alındı.

Kayseri'de silahlı kavgada yaralanan Suriye uyruklu 5 kişi tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kocasinan ilçesi Argıncık Kayabaşı Mahallesi'nde Suriye uyruklu iki grup arasında tartışma çıktı.

Silahlı kavgaya dönüşen olayda Ö.T, M.T. ve M.B. tüfekle, H.T. ve A.T. sopayla yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavgada yaralanan 5 kişi sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri, kavgaya karıştıkları tespit edilen M.T, B.T. ve A.T'yi gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin

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