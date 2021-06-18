Son dakika haberleri... Kayseri'de hırsızlık için girdikleri evin sahibini öldürdükleri iddiasıyla yargılanan 4 sanığa hapis cezası

Son dakika haberi: Kayseri'de hırsızlık için girdikleri evin sahibini öldürdükleri iddiasıyla yargılanan 4 sanık çeşitli hapis cezalarına çarptırıldı.

Kayseri'de hırsızlık için girdikleri evin sahibini öldürdükleri iddiasıyla yargılanan 4 sanık çeşitli hapis cezalarına çarptırıldı.

1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanıklar Y.D. ve B.T. ile tarafa avukatları ve bazı müştekiler katıldı.

Sanıklar H.K. ve A.Ş. ise tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanıkların "kasten öldürme" ve "birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma" suçlarından cezalandırılmasını istedi.

Sanık B.T. savunmasında, olay yerine birini öldürmek için gitmediğini öne sürerek, "Üzgünüm, maktulü tanımıyorum. Her şeyi H.K. yaptı. Biz uzaktan izledik." dedi.

Sanık H.K. "Bir gerçek var ki o da bir insan öldü. Neyi hoş görüyorsanız verin" ifadelerini kullanırken, sanık Y.D. ise olay günü H.K'nin yanına gidip birlikte uyuşturucu kullandıklarını, olayla uzaktan yakından bir ilgisi olmadığını öne sürdü.

Suçlamaları reddeden sanık A.Ş. de olanlara ilişkin hiçbir bilgisi olmadığını iddia ederek, beraatini ve tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık H.K'ye, "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma" suçundan 9 yıl 9 ay hapis cezası, sanıklar Y.D, B.T. ve A.Ş'ye ise "birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma" suçundan ayrı ayrı 9 yıl 9 ay hapis cezası vererek, tutukluluklarının devamına hükmetti.

Olay

Melikgazi ilçesi Gesi Cumhuriyet Mahallesi'nde 7 Ağustos 2020'de yüksekten düşme ihbarı alan ekipler, olay yerine gitmiş, yapılan müdahalede İ.Y'nin öldüğü tespit edilmişti.

Olayın ardından yapılan soruşturmada, evde parmak izleri tespit edilen Y.D, B.T. ve H.K'nin olay tarihinde, İ.Y'nin evine gittikleri, kapıyı açınca maktulün ağzını kapatarak zorla içeri girdikleri ve direnmesi üzerine çıkan arbedede İ.Y'yi evin balkonundan attıkları belirlenmişti.

Üç zanlı ile olayla bağlantılı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan A.Ş. tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya