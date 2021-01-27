Son dakika haberleri... Kayseri'de fırtına nedeniyle 7 katlı binanın yangın merdiveni devrildi
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Son dakika haberleri... Kayseri'de fırtına nedeniyle 7 katlı binanın yangın merdiveni devrildi

27.01.2021 23:37 | Son Güncelleme: 27.01.2021 23:40
Son dakika haberleri... Kayseri'de fırtına nedeniyle 7 katlı binanın yangın merdiveni devrildi

Bir son dakika haberine göre Kayseri'de fırtına nedeniyle 7 katlı binanın yangın merdiveni devrildi.

Kayseri'de fırtına nedeniyle 7 katlı binanın yangın merdiveni devrildi.

Kent merkezinde dün akşam başlayan ve zaman zaman saatteki hızı 70 kilometreye ulaşan rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.

Melikgazi ilçesi İnönü Bulvarı'nda 7 katlı binanın yangın merdiveni şiddetli rüzgarın etkisiyle yerinden sökülerek devrildi. Yaralanan kimsenin olmadığı olayda itfaiye ekipleri çevrede önlem aldı.

Bahar Caddesi'nde de bir sitede ağacın devrilmesi sonucu iki araç hasar gördü.

Kent genelinde çok sayıda tabela söküldü, bazı çatılardan kopan parçalar araçlara zarar verdi.

Belediye ekipleri, zarar gören yerlerde temizleme ve hasar tespit çalışması yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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