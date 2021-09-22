Son dakika! KAYSERİ'DE FETÖ'NÜN GAYBUBET EVLERİNE OPERASYON 5 GÖZALTI - Haberler
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Son dakika! KAYSERİ'DE FETÖ'NÜN GAYBUBET EVLERİNE OPERASYON 5 GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... KAYSERİ'de terör örgütü FETÖPDY soruşturması kapsamında örgütün gaybubet evlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 1'i kadın 5 kişi gözaltına alındı.

KAYSERİ'de terör örgütü FETÖPDY soruşturması kapsamında örgütün gaybubet evlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 1'i kadın 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖPDY terör örgütüne yönelik soruşturma başlattı. Bu kapsamda haklarında arama kararı bulunan 1'i kadın 5 şüphelinin gaybubet evlerinde saklandıkları belirlendi. Şüpheliler evlere düzenlenen operasyonla yakalandı. Evlerde yapılan aramada polis telsizi ve sahte kimlik ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Son dakika! KAYSERİ'DE FETÖ'NÜN GAYBUBET EVLERİNE OPERASYON 5 GÖZALTI

Son dakika! KAYSERİ'DE FETÖ'NÜN GAYBUBET EVLERİNE OPERASYON 5 GÖZALTI

Son dakika! KAYSERİ'DE FETÖ'NÜN GAYBUBET EVLERİNE OPERASYON 5 GÖZALTI

Son dakika! KAYSERİ'DE FETÖ'NÜN GAYBUBET EVLERİNE OPERASYON 5 GÖZALTI
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Haber: Son dakika! KAYSERİ'DE FETÖ'NÜN GAYBUBET EVLERİNE OPERASYON 5 GÖZALTI - Haberler
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