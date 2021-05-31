Son dakika haberleri... Eski müze binasında çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika haberleri... Eski müze binasında çıkan yangın söndürüldü

Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde eski müze binasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde eski müze binasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Seyitgazi Mahallesi Hoca Ahmed Yesevi Bulvarı'nda eskiden Arkeoloji Müzesi olarak kullanılan binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Patlama sesini duyan vatandaşların polis ekiplerine ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler, kapısını kırarak içeri girdikleri binadaki yangını, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından söndürdü.

Bina yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan binadaki tarihi eserlerin yaklaşık 2 yıl önce taşındığı ve binanın Kayseri Büyükşehir Belediyesine devredildiği öğrenildi.

Son dakika haberleri... Eski müze binasında çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberleri... Eski müze binasında çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberleri... Eski müze binasında çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haberleri... Eski müze binasında çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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