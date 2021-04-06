Son dakika haberleri... Kayseri'de eşinin altınlarını silah zoruyla alan sanığın yargılanmasına devam edildi
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Son dakika haberleri... Kayseri'de eşinin altınlarını silah zoruyla alan sanığın yargılanmasına devam edildi

Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri... Kayseri'de eşinin altınlarını silah zoruyla alan sanığın yargılanmasına devam edildi

Son dakika gelişmesine göre Kayseri'de silah zoruyla karısının 40 çeyrek altınını aldığı iddiasıyla hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kayseri'de silah zoruyla karısının 40 çeyrek altınını aldığı iddiasıyla hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, hakkında "hakaret", "konutta veya eklentilerinde yağma" ve "silahla yağma" suçlarından dava açılan sanık T.K, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, sanığın eşi müşteki F.K. ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

T.K, eşini darbettiğini ancak başına silah dayayıp tehdit etmediğini, altınlarını almadığını savundu.

Duruşmada tanık olarak dinlenen 2 polisten İ.D. ise olay günü "aile içi kavga ve şahsın silahlı olduğu" anonsunun ardından adrese gittiklerini, koridorda kendilerini gören sanığın "sen mi polisi çağırdın?" diyerek eşine küfür, kendilerine de hakaret etmeye başladığını söyledi.

Bu esnada yaşanan kısa süreli boğuşmada içinde altın bulunan torbanın sanığın cebinden yere düştüğünü belirten İ.D, "Ben de kendisine verdim. Müşteki kadın, 'altınlar benim, ona verme' dedi. Kadın, 'paramı, altınlarımı aldı, kafama silah dayadı, beni darbetti, beni öldürecek, silahı arabaya bıraktı.' diyordu. Biz de sanığı gözaltına alarak ilgili birime götürdük." diye konuştu.

Duruşma savcısı ara mütalaasında, suçun vasıf ve mahiyeti, dosyadaki delil durumu nedeniyle sanığın tutukluluğunun devamını istedi.

Müvekkilinin savunmasında müşteki eşini darbettiğini kabul ettiğini ifade eden sanık avukatı ise olayda silah kullanılmadığı ve altın alınmadığını kaydederek, tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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