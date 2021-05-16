Son dakika haberleri | Kayseri'de eşekten düşen çoban için ambulans helikopter seferber oldu
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Son dakika haberleri | Kayseri'de eşekten düşen çoban için ambulans helikopter seferber oldu

Son dakika haberleri | Kayseri'de eşekten düşen çoban için ambulans helikopter seferber oldu
Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde eşekten düşünce kolu ve bacağı kırılan yabancı uyruklu çoban, ambulans helikopterle sevk edildiği Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde eşekten düşünce kolu ve bacağı kırılan yabancı uyruklu çoban, ambulans helikopterle sevk edildiği Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yukarı Kabaktepe Mahallesi'nde çobanlık yapan 24 yaşındaki Afgan uyruklu Niyaz Mohammad eşekten düşerek kolunu ve bacağını kırdı.

Pınarbaşı Devlet Hastanesine kaldırılan çobanın ileri tetkik ve tedavi ihtiyacı nedeniyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevki kararlaştırıldı.

Yaralı çoban, helikopter ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Çobanın tedavisi sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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