Son dakika haberleri | Kayseri'de düzenlenen operasyonda 46 tarihi eser ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri | Kayseri'de düzenlenen operasyonda 46 tarihi eser ele geçirildi

Son dakika haberleri | Kayseri'de düzenlenen operasyonda 46 tarihi eser ele geçirildi
AA / Hakan Can Şahin - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Kayseri'de düzenlenen operasyonda 46 tarihi eser ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen operasyonda 46 tarihi eser ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak kazı yaparak elde ettiği tarihi eserleri satacağı belirlenen M.Ç'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Kocasinan ilçesinde gözaltına alınan şüphelinin üzerinde, poşete konulmuş 1 heykel, 2 tarihi obje ile Bizans ve Roma dönemlerine ait 43 sikke ele geçirildi.

AA / Hakan Can Şahin - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title