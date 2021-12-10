Son dakika haberleri | Kayseri'de düzenlenen operasyonda 46 tarihi eser ele geçirildi
AA / Hakan Can Şahin - Haberler | Güncel
Son dakika haberler: Kayseri'de düzenlenen operasyonda 46 tarihi eser ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen operasyonda 46 tarihi eser ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak kazı yaparak elde ettiği tarihi eserleri satacağı belirlenen M.Ç'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Kocasinan ilçesinde gözaltına alınan şüphelinin üzerinde, poşete konulmuş 1 heykel, 2 tarihi obje ile Bizans ve Roma dönemlerine ait 43 sikke ele geçirildi.
AA / Hakan Can Şahin - Son Dakika Haberleri
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