Son dakika haberleri! Kayseri'de "dur" ihtarına uymayan sürücü, otomobiliyle polis aracına çarpınca yakalandı
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Son dakika haberleri! Kayseri'de "dur" ihtarına uymayan sürücü, otomobiliyle polis aracına çarpınca yakalandı

25.02.2021 01:07 | Son Güncelleme: 25.02.2021 01:10
Son dakika haberleri! Kayseri'de

Son dakika haber: Kayseri'nin Talas ilçesinde dur ihtarına uymayan sürücünün otomobili yaklaşık 20 kilometrelik kovalamacanın ardından ekip aracına çarptı.

Kayseri'nin Talas ilçesinde dur ihtarına uymayan sürücünün otomobili yaklaşık 20 kilometrelik kovalamacanın ardından ekip aracına çarptı.

Mevlana Caddesi'nde uygulama yapan ekipler, 58 FA 577 plakalı otomobili durdurmak istedi.

İhtara uymayarak kaçan sürücü A.Ç'nin (45) kullandığı otomobil, yaklaşık 20 kilometrelik kovalamaca sonucu Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi'nde 2 polis aracına çarptı.

Kazada yaralanan sürücü, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sercan Küçükşahin

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