Son dakika haberleri! Kayseri'de devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
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Son dakika haberleri! Kayseri'de devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

01.11.2020 00:39 | Son Güncelleme: 01.11.2020 00:42
Son dakika haberleri! Kayseri'de devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Bir son dakika haberine göre Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde kullandığı traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde kullandığı traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Derebağ Mahallesi'nde Mustafa D'nin (63) kullandığı traktör kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

Devrilen traktörün altında kalan Mustafa D'yi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen sürücü yaşamını yitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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